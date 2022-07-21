В Воздушных силах рассказали, как скоро украинские пилоты смогут освоить F-15 и F-16

21 июля, 10:51
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, за полгода пилоты получат нужные навыки (Фото:cydeng/flickr.com)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, за полгода пилоты получат нужные навыки (Фото:cydeng/flickr.com)

Украинские пилоты могут освоить американские истребители F-15 и F-16 где-то за полгода.

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Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в эфире общенационального телемарафона, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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«По оптимистическому сценарию, чтобы овладеть техникой, до полугода. Летчик будет иметь определенные навыки, которые дадут ему возможность воевать именно на этой технике. Эта техника предназначена для того, чтобы воевать качественно», — рассказал украинский военный.

Видео дня

По его словам, россияне на сегодняшний день имеют достаточно современное вооружение, поэтому, чтобы противостоять им, Украине нужна западная техника, «которая имеет радары и ракеты, способные уничтожать оккупантов на больших расстояниях».

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Российская агрессия Истребители Самолеты F-16 Украинские пилоты Война России против Украины

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