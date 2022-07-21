В Воздушных силах рассказали, как скоро украинские пилоты смогут освоить F-15 и F-16 21 июля, 10:51 По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, за полгода пилоты получат нужные навыки (Фото:cydeng/flickr.com)

Украинские пилоты могут освоить американские истребители F-15 и F-16 где-то за полгода.

Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в эфире общенационального телемарафона, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«По оптимистическому сценарию, чтобы овладеть техникой, до полугода. Летчик будет иметь определенные навыки, которые дадут ему возможность воевать именно на этой технике. Эта техника предназначена для того, чтобы воевать качественно», — рассказал украинский военный.

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По его словам, россияне на сегодняшний день имеют достаточно современное вооружение, поэтому, чтобы противостоять им, Украине нужна западная техника, «которая имеет радары и ракеты, способные уничтожать оккупантов на больших расстояниях».

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