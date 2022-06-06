ВСУ удерживают контроль в Северодонецке и отразили штурм в районе Долгенького — Генштаб 6 июня, 19:52 Цей матеріал також доступний українською ВСУ успешно отразили штурм войск РФ на направлении населенного пункта Долгенькое, нанесли российским оккупантам потери. (Фото:Гентштаб ВСУ/Facebook)

Украинские защитники контролируют ситуацию в Северодонецке и отбили штурм в районе Долгенького, сообщает пресс-центр Генштаба в традиционной сводке.

Главное из сводки Генштаба за 6 июня:

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты удерживает отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Также, в Брянской области, в непосредственной близости от границы с Украиной, располагаются вражеские артиллерийские подразделения.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои , чтобы сдержать продвижение подразделений Сил обороны к Государственной границе и контроля над автодорогой Белгород — Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.

, чтобы сдержать продвижение подразделений Сил обороны к Государственной границе и контроля над автодорогой Белгород — Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности. ВСУ успешно отразили штурм войск РФ на направлении населенного пункта Долгенькое , нанесли российским оккупантам потери. В результате враг отошел.

, нанесли российским оккупантам потери. В результате враг отошел. На Лиманском направлении россияне обстреливали подразделения ВСУ из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки .

. ВСУ удерживают контроль в городе Северодонецка , бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырка и Вороново.

, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырка и Вороново. На Бахмутском направлении войска РФ обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка . Оккупанты нанесли авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

. Оккупанты нанесли авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов. В районе Белогоровки действуют диверсионно-разведывательные группы оккупантов.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.

Видео дня

По данным Генштаба с начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине около 31 250 своих военных.

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