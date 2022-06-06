ВСУ удерживают контроль в Северодонецке и отразили штурм в районе Долгенького — Генштаб

6 июня, 19:52
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ВСУ успешно отразили штурм войск РФ на направлении населенного пункта Долгенькое, нанесли российским оккупантам потери. (Фото:Гентштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ успешно отразили штурм войск РФ на направлении населенного пункта Долгенькое, нанесли российским оккупантам потери. (Фото:Гентштаб ВСУ/Facebook)

Украинские защитники контролируют ситуацию в Северодонецке и отбили штурм в районе Долгенького, сообщает пресс-центр Генштаба в традиционной сводке.

Главное из сводки Генштаба за 6 июня:

  • На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты удерживает отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Также, в Брянской области, в непосредственной близости от границы с Украиной, располагаются вражеские артиллерийские подразделения.
  • На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои, чтобы сдержать продвижение подразделений Сил обороны к Государственной границе и контроля над автодорогой Белгород — Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.
  • ВСУ успешно отразили штурм войск РФ на направлении населенного пункта Долгенькое, нанесли российским оккупантам потери. В результате враг отошел.
  • На Лиманском направлении россияне обстреливали подразделения ВСУ из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки.
  • ВСУ удерживают контроль в городе Северодонецка, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырка и Вороново.
  • На Бахмутском направлении войска РФ обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Оккупанты нанесли авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.
  • В районе Белогоровки действуют диверсионно-разведывательные группы оккупантов.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.
  • На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/334101825569569

По данным Генштаба с начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине около 31 250 своих военных.

https://www.youtube.com/embed/Q6kIwwzAuMQ
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Генштаб Северодонецк Война в Украине

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