Вероятный удар из Точки-У. Военные показали уничтожение скопления окупантов на заводе в Бахмуте 2 апреля, 04:07 Вероятно, удар был нанесен комплексом Точка-У. (Фото:Кадр по видео каналу Андрей Цаплиенко/Telegram)

Украинские военные показали эффективное уничтожение скопления российских оккупантов на заводе в Бахмуте Донецкой области.

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. Сообщается, что удар был нанесен по скоплению врага на Артемовском заводе обработки металлов (АЗОМ) с помощью комплекса Точка-У.

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1 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска сосредотачивают наибольшие усилия по установлению контроля над Бахмутом Донецкой области, однако захватить город им не удается.

Ранее заммэра Бахмута Александр Марченко сказал, что бои идут практически в центральной части города.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты несут «сумасшедшие потери» в Бахмуте и продолжение обороны города позволяет ограничивать возможности врага и стабилизировать линию фронта.