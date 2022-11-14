ВСУ ударили по вражеским позициям в Каирах и отразили ряд атак оккупантов: подробности от Генштаба 14 ноября, 08:15 Генштаб сообщил, где украинские силы отразили атаки оккупантов (Фото:Генштаб)

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки и Белогоровки Луганской области, а также Белогоровки, Курдюмовки, Водяного и Марьинки Донецкой области.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 14 ноября.

По уточненной информации, в ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили склад боеприпасов, около 40 российских оккупантов, две единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов. Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

За прошедшие сутки Силы обороны сбили БПЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две другие важные цели.

Российские оккупанты за сутки нанесли четыре ракетных и 13 авиационных ударов, совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупационные войска РФ совершали обстрелы:

на Северском направлении — из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леоновка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходыно, Фотовиж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка в Сумской области;



на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Возрожденское, Уды, Стрелечья, Огурцово, Аниськино, Амбарное, Колодезное и Каменка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клищиевка;

на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

на Новопавловском направлении — из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка;

на Запорожском направлении — из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Железнодорожное;

на Таврическом направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. Непосредственно из артиллерии оккупанты ударили по Высшетарасовке, Доброй Надежде и Ильинке Днепропетровской области.