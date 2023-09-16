ВСУ ударили по месту расположения техники россиян в Токмаке — Федоров

16 сентября, 22:18
Поделиться:
В Токмаке в субботу прогремели взрывы (Фото:zprz.city)

В Токмаке в субботу прогремели взрывы (Фото:zprz.city)

Силы обороны Украины в субботу, 16 сентября, ударили по военной базе российских войск в оккупированном Токмаке Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он пишет, что в городе снова «было громко».

По словам Федорова, зафиксированы прилеты по месту расположения вражеской техники на окраине Токмака. Место атаки он показал на карте.

Видео дня

Читайте также:
«Они бросили все на Токмак». Экс-командир роты Айдара о попытках россиян удержать юг и почему на Западе ждут от ВСУ Бурю в пустыне
Иван Федоров / Телеграмм
Фото: Иван Федоров / Телеграмм

Федоров добавил, что на этой неделе оккупанты эвакуировали из города паспортный стол и намерены теперь выдавать документы в Мелитополе. По его словам, также из Токмака выехали сотрудники ФСБ и часть администрации.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Юг Украины Мелитополь Военная база Иван Федоров Война России против Украины силы обороны Токмак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X