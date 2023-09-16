ВСУ ударили по месту расположения техники россиян в Токмаке — Федоров
В Токмаке в субботу прогремели взрывы (Фото:zprz.city)
Силы обороны Украины в субботу, 16 сентября, ударили по военной базе российских войск в оккупированном Токмаке Запорожской области.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он пишет, что в городе снова «было громко».
По словам Федорова, зафиксированы прилеты по месту расположения вражеской техники на окраине Токмака. Место атаки он показал на карте.
Федоров добавил, что на этой неделе оккупанты эвакуировали из города паспортный стол и намерены теперь выдавать документы в Мелитополе. По его словам, также из Токмака выехали сотрудники ФСБ и часть администрации.