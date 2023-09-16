ВСУ ударили по месту расположения техники россиян в Токмаке — Федоров 16 сентября, 22:18 В Токмаке в субботу прогремели взрывы (Фото:zprz.city)

Силы обороны Украины в субботу, 16 сентября, ударили по военной базе российских войск в оккупированном Токмаке Запорожской области.



Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он пишет, что в городе снова «было громко».

По словам Федорова, зафиксированы прилеты по месту расположения вражеской техники на окраине Токмака. Место атаки он показал на карте.

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Фото: Иван Федоров / Телеграмм

Федоров добавил, что на этой неделе оккупанты эвакуировали из города паспортный стол и намерены теперь выдавать документы в Мелитополе. По его словам, также из Токмака выехали сотрудники ФСБ и часть администрации.