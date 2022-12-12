«Безопасного места у военных РФ больше нет». Мэр Мелитополя рассказал об ударах ВСУ по оккупантам в городе 12 декабря, 14:00 Иван Федоров рассказал об ударах по важным объектам оккупантов в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал об ударах ВСУ по позициям российских оккупантов в городе и возле него.



В интервью Настоящему времени он сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье было уничтожено как минимум три места концентрации российских военных.

В частности, был уничтожен личный состав на блокпосту в Новобогдановке, которая находится в 20 километрах от Мелитополя в сторону Запорожья.

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«Важность этого населенного пункта в том, что это железнодорожный узел, через который сегодня рашисты делают перекидку большого количества своей военной техники и живой силы», — отметил Федоров.

Также была уничтожена радиолокационная база, которая находится в километре от Мелитополя возле села Семеновка.

«И эта радиолокационная база служила помощью и для организации ПВО, и для навигации своих воздушных судов», — сказал мэр.

Также был уничтожен гостинично-ресторанный комплекс Привал охотника, где базировались российские оккупанты.

«Но есть еще основная цель, которая была достигнута данными действиями. Всегда в нижней части города, где непосредственно находится данный гостинично-ресторанный комплекс, россияне концентрировали свои основные силы. Это как минимум два захваченных завода, городской отдел полиции, военкомат — именно там основная концентрация. Почему там? Потому что была пропаганда, которая говорила о том, что именно там лучшие системы ПВО. Теперь мы видим, какое там ПВО — абсолютно дырявое. И безопасного места у российских военных больше на территории Мелитополя нет, это точно», — подчеркнул Федоров.

По его словам, только за последнюю неделю уничтожено более десяти мест концентрации российских военных. На предыдущей неделе их было порядка 20.

«Поэтому мы видим методику, мы видим, что шаг за шагом огневая мощь уничтожается, личный состав уничтожается и демотивируется», — добавил Федоров.