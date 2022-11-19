ВСУ ударили по скоплениям сил оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешек
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)
Вооруженные силы Украины ударили по скоплениям сил российских оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешек. Украинские ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 33 огневых задач.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Отмечается, что противник ведет оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, обустраивает фортификации с углублением на территорию региона, а также опрокидывает подразделения на максимальное расстояние от зоны поражения украинской артиллерии.
Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневых задач — на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружений и техники россиян. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.
Уничтожены семь российских оккупантов, две единицы автомобильной и бронированной техники, а также пункт базирования.
На левом берегу Днепра предварительные потери противника составили 26 человек и два танка в районе Олешек.