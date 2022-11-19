ВСУ ударили по скоплениям сил оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешек 19 ноября, 01:00 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

Вооруженные силы Украины ударили по скоплениям сил российских оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешек. Украинские ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 33 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Отмечается, что противник ведет оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, обустраивает фортификации с углублением на территорию региона, а также опрокидывает подразделения на максимальное расстояние от зоны поражения украинской артиллерии.

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Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневых задач — на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружений и техники россиян. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.

Уничтожены семь российских оккупантов, две единицы автомобильной и бронированной техники, а также пункт базирования.

На левом берегу Днепра предварительные потери противника составили 26 человек и два танка в районе Олешек.