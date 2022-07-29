ВСУ уничтожили российский склад в Иловайске, в Брилевке ударили по железнодорожному вокзалу

29 июля, 09:31
ВСУ нанесли удары по российскому тылу на оккупированных территориях (Фото:Денис Казанский/Telegram)

ВСУ нанесли удары по российскому тылу на оккупированных территориях (Фото:Денис Казанский/Telegram)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому складу в оккупированным Иловайске.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram, публикуя соответствующие фото и видео.

О взрывах в Иловайске также сообщает журналист Денис Казанский.

«Ночью в Иловайске в качестве шага доброй воли демилитаризовался склад „селитры“ российских оккупантов в районе ж/д вокзала. Взрывы были такой силы, что в ближайших зданиях повыбивало стекла. Очевидцы сообщают, что на улицах лежат разлетевшийся снаряды. Пожар продолжается. Трасса из города закрыта», — написал он в Telegram.

Видео дня

Кроме того, в поселке Брилевка Херсонской области был нанесен удар по железнодорожному вокзалу.

«В области уничтожен один из важных логистических узлов оккупанта — железнодорожный вокзал в Брилевке. Россияне притянули туда технику и боекомплекты — все сгорело. Кое-что даже не успели разгрузить. Люди сообщают о громких взрывах и детонации. Вероятно есть попадание и в нефтебазу. Многие орки остались без рук и ног», — написал в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Брилевка находится в 64 километрах от Херсона.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вокзал Иловайск Херсонская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Море рисков /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
29 июля, 09:50
Компании / Рынки
Квантовый компьютер, созданный компанией IBM (Фото:ESA)
Новая реальность /
Квантовый апокалипсис может наступить уже совсем скоро. Вот как мы готовимся к нему
29 июля, 07:03
Инновации
Лучшие б/у авто с АКПП (Фото:CC)
Просто и надежно /
Пять лучших б/у авто с автоматической КПП до $7000
29 июля, 07:00
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X