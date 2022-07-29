ВСУ уничтожили российский склад в Иловайске, в Брилевке ударили по железнодорожному вокзалу 29 июля, 09:31 ВСУ нанесли удары по российскому тылу на оккупированных территориях (Фото:Денис Казанский/Telegram)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому складу в оккупированным Иловайске.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram, публикуя соответствующие фото и видео.

О взрывах в Иловайске также сообщает журналист Денис Казанский.

«Ночью в Иловайске в качестве шага доброй воли демилитаризовался склад „селитры“ российских оккупантов в районе ж/д вокзала. Взрывы были такой силы, что в ближайших зданиях повыбивало стекла. Очевидцы сообщают, что на улицах лежат разлетевшийся снаряды. Пожар продолжается. Трасса из города закрыта», — написал он в Telegram.

Видео дня

Кроме того, в поселке Брилевка Херсонской области был нанесен удар по железнодорожному вокзалу.

«В области уничтожен один из важных логистических узлов оккупанта — железнодорожный вокзал в Брилевке. Россияне притянули туда технику и боекомплекты — все сгорело. Кое-что даже не успели разгрузить. Люди сообщают о громких взрывах и детонации. Вероятно есть попадание и в нефтебазу. Многие орки остались без рук и ног», — написал в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Брилевка находится в 64 километрах от Херсона.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.