Под Мелитополем ВСУ ударили по сауне, в которой отдыхали российские офицеры — СМИ

20 января, 12:33
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Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Появилась информация об ударе ВСУ по сауне в Михайловке Запорожской области, в которой любил отдыхать офицерский состав оккупационных сил РФ.

Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в Telegram-канале РИА Мелитополь.

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«Вчера вечером, примерно, в 21.00 в Михайловку, расположенную в 50 км от Мелитополя, прилетела „бавовна“. Три мощных взрыва прогремело, ориентировочно, в здании сауны, где любили попариться офицеры российской армии. Очевидно, что вчерашняя парилка была для многих последней», — говорится в сообщении.

Видео дня

Информации о потерях российских оккупантов на данное время нет.

В Генштабе ВСУ сообщения об ударе по Михайловке пока не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Российские военные Мелитополь Российские офицеры Война России против Украины

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