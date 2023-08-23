Украинские бойцы подбили российский самолет с катера возле острова Змеиный — видео

23 августа, 15:44
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Защитники Украины на катере выпускают ракету по российскому самолету (за кадром) в Черном море (Фото:скриншот видео / Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Защитники Украины на катере выпускают ракету по российскому самолету (за кадром) в Черном море (Фото:скриншот видео / Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Защитники Украины нанесли удар по самолету российских оккупантов в Черном море. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Telegram в среду, 23 августа.

В ГУР рассказали, что в районе так называемых вышек Бойко возле острова Змеиный, в территориальных водах Украины, произошло столкновение между российским военным самолетом и украинскими боевыми катерами. Вражеский самолет пытался атаковать катера, но получил ответ.

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Украинская разведка отметила, что пропаганда страны-террориста России распространила фейк о «затоплении» украинского катера, хотя на самом деле российская ракета «упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером Москва», а украинские военные не пострадали.

В ответ на попытку атаки оккупантов Силы обороны ударили по российскому самолету. Ракета с боевого катера повредила борт, и оккупанты были вынуждены улететь в сторону ближайшего аэродрома.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1694327130648186931?s=20

12 августа украинские пограничники сообщили, что вместе с представителями ГУР восстановили пограничный знак на острове Змеиный.

В июле, по данным Оперативного командования Юг, оккупанты трижды атаковали остров Змеиный тактической авиацией.

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Россияне поспешно эвакуировали остатки своего гарнизона со Змеиного 30 июня 2022 года после мощных ударов защитников Украины.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Черное море Катер Российские самолеты Российская пропаганда Украинская разведка ГУР Война России против Украины Остров Змеиный российские потери силы обороны

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