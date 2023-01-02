ВСУ ударили по позициям россиян в Херсонской области, откуда велись обстрелы 31 декабря — Хлань

2 января, 15:34
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Последствия российских обстрелов Херсона в ночь на 1 января (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Последствия российских обстрелов Херсона в ночь на 1 января (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Украинские силы поразили российские позиции в Херсонской области, откуда оккупанты обстреливали Украину 31 декабря.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

«Вчера наши Вооруженные Силы нанесли мощный ответ россиянам за террор в новогоднюю ночь», — написал он.

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Хлань добавил, что ВСУ четыре раза ударили по российским позициям в Олешках, три раза — в Олешковском лесу, а также по в Раденске, в Голой Пристани и в Геническом районе.

«Поражены точки, из которых велись вражеские обстрелы 31 числа», — добавил депутат.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/videos/4161091980781956

Армия РФ регулярно атакует освобожденную часть Херсонской области. В новогоднюю ночь областной центр остался без света.

В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один был ранен. В Херсоне повреждены здания областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов.

https://www.youtube.com/embed/OPr2wdwyEmc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Обстрел Войска РФ Херсонская область

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