ВСУ ударили по позициям россиян в Херсонской области, откуда велись обстрелы 31 декабря — Хлань
Последствия российских обстрелов Херсона в ночь на 1 января (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)
Украинские силы поразили российские позиции в Херсонской области, откуда оккупанты обстреливали Украину 31 декабря.
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.
«Вчера наши Вооруженные Силы нанесли мощный ответ россиянам за террор в новогоднюю ночь», — написал он.
Хлань добавил, что ВСУ четыре раза ударили по российским позициям в Олешках, три раза — в Олешковском лесу, а также по в Раденске, в Голой Пристани и в Геническом районе.
«Поражены точки, из которых велись вражеские обстрелы 31 числа», — добавил депутат.
Армия РФ регулярно атакует освобожденную часть Херсонской области. В новогоднюю ночь областной центр остался без света.
В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один был ранен. В Херсоне повреждены здания областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов.