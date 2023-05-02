ВСУ ударили по местам базирования оккупантов в Токмаке

2 мая, 02:05
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Оккупанты «гуляют» (Фото:t.me/andriyshTime/9269)

Оккупанты «гуляют» (Фото:t.me/andriyshTime/9269)

Украинские военные в понедельник, 1 мая, поразили места базирования россиян во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. ВСУ получило координаты с местом, где отдыхают оккупанты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, в кафе Лагуна в Токмаке по случаю 1 мая собрались работники ФСБ и российские военные. Оперативное Командование ВСУ получило координаты с местом, где отдыхают оккупанты, после чего артиллерийская система HIMARS отработала по нескольким местам базирования российских военных.

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«Спасибо спецподразделению, которому вы, уже не раз помогали, а также всем офицерам ОУВ Запорожье. И, конечно, богам войны — нашим артиллеристам!», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Война в Украине 1 мая Война России против Украины

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