«Есть двухсотые». ВСУ уничтожили передвижной командный пункт оккупантов, военную технику и ПВО в Таврийске — советник главы ОВА 11 июля, 14:00 ВСУ ударили по позициям оккупантов в Таврийске (Фото:pivdenukraine.com.ua)

Украинские военные нанесли удар по позициям оккупантов в Таврийске Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань у себя в Facebook.

«По предварительной информации, звуки, которые ночью слышали в Каховке и поблизости — это четкое попадание наших Вооруженных Сил в Таврийске. Уничтожены передвижной командный пункт врага, военная техника, радары и антенны, ПВО, которые наставили там орки. Есть 200-е россияне», — написал он.

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10 июля ВСУ дважды попали по воинской части российских оккупантов в Херсоне на улице Пестеля.

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