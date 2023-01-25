Ударили из засады. ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам из Рапиры — видео 25 января, 09:28 100-мм противотанковая пушка МТ-12 Рапира (Фото:Дмитрий Юрченко/Wikipedia)

Украинские военные 28-й ОМБР уничтожили скопление оккупантов и боевую машину. Для этого они напали на врага из засады и нанесли удар из Рапиры.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

«Мощный ночной удар по врагу», — говорится в сообщении.

По данным военных, противотанковый расчет воинов 28-й ОМБР, применяя проверенную временем МТ-12 Рапира, нанес из засады сокрушительное огневое поражение по скоплению российской пехоты и уничтожил боевую машину противника.

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За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 910 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 123 080 своих военных. Также они потеряли девять танков, 23 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем и один самолет.