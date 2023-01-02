Поздравление от ВСУ. Удар по оккупантам в Макеевке был нанесен во время обращения Путина — видео 2 января, 12:55 В результате удара были ликвидированы сотни оккупантов (Фото:Коллаж NV)

Ракетный удар по расположению ВС РФ во временно оккупированной Макеевке Донецкой области был нанесен непосредственно во время новогоднего обращения российского диктатора Владимира Путина.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео местных коллаборантов.

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Судя по всему, первый прилет по зданию они приняли за праздничный салют, однако, когда вышли на балкон, чтобы насладиться зрелищем, то довольно сильно разочаровались.

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«Весь личный состав вооруженных сил…» — разглагольствовал Путин, когда в здание с его войсками прилетела очередная украинская ракета, уничтожив за раз сотни российских солдат.

Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, в результате ракетной атаки были уничтожены около 400 захватчиков, еще около 300 получили ранения.

Кроме того, из-за детонации БК от занятого ими здания практически ничего не осталось.

