Поздравление от ВСУ. Удар по оккупантам в Макеевке был нанесен во время обращения Путина — видео

2 января, 12:55
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В результате удара были ликвидированы сотни оккупантов (Фото:Коллаж NV)

В результате удара были ликвидированы сотни оккупантов (Фото:Коллаж NV)

Ракетный удар по расположению ВС РФ во временно оккупированной Макеевке Донецкой области был нанесен непосредственно во время новогоднего обращения российского диктатора Владимира Путина.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео местных коллаборантов.

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Судя по всему, первый прилет по зданию они приняли за праздничный салют, однако, когда вышли на балкон, чтобы насладиться зрелищем, то довольно сильно разочаровались.

Видео дня

«Весь личный состав вооруженных сил…» — разглагольствовал Путин, когда в здание с его войсками прилетела очередная украинская ракета, уничтожив за раз сотни российских солдат.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1609869334872031232?s=46&t=rp7fn4hzPOrkRr2oyWXKkg
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Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, в результате ракетной атаки были уничтожены около 400 захватчиков, еще около 300 получили ранения.

Кроме того, из-за детонации БК от занятого ими здания практически ничего не осталось.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Донецкая область Макеевка Российская агрессия Российские военные Новый Год Война России против Украины

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