ВСУ ударили по колонне войск РФ в Луганской области, за сутки поражены два пункта управления оккупантов — Генштаб 21 ноября, 07:19 ВСУ ударили по колонне войск РФ в Луганской области (Фото:Генштаб)

Подтверждена информация о поражении колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 21 ноября.

Информация о потерях оккупантов уточняется.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла шесть ударов: три по районам сосредоточения оккупантов и еще три — по позициям зенитных ракетных комплексов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта.

Согласно данным Oryx, подтвержденным фото- и видеоматериалами, с 24 февраля армия РФ потеряла не менее 8044 единиц военной техники. Из них 4 927 единиц были уничтожены.



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