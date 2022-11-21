ВСУ ударили по колонне войск РФ в Луганской области, за сутки поражены два пункта управления оккупантов — Генштаб
ВСУ ударили по колонне войск РФ в Луганской области (Фото:Генштаб)
Подтверждена информация о поражении колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 21 ноября.
Информация о потерях оккупантов уточняется.
За минувшие сутки украинская авиация нанесла шесть ударов: три по районам сосредоточения оккупантов и еще три — по позициям зенитных ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта.
Согласно данным Oryx, подтвержденным фото- и видеоматериалами, с 24 февраля армия РФ потеряла не менее 8044 единиц военной техники. Из них 4 927 единиц были уничтожены.