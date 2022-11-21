ВСУ ударили по колонне войск РФ в Луганской области, за сутки поражены два пункта управления оккупантов — Генштаб

21 ноября, 07:19
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ВСУ ударили по колонне войск РФ в Луганской области (Фото:Генштаб)

ВСУ ударили по колонне войск РФ в Луганской области (Фото:Генштаб)

Подтверждена информация о поражении колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 21 ноября.

Информация о потерях оккупантов уточняется.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла шесть ударов: три по районам сосредоточения оккупантов и еще три — по позициям зенитных ракетных комплексов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта.

Согласно данным Oryx, подтвержденным фото- и видеоматериалами, с 24 февраля армия РФ потеряла не менее 8044 единиц военной техники. Из них 4 927 единиц были уничтожены.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Российские войска Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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