В Херсонской области уничтожили штаб и казармы оккупантов — советник главы ОВА

15 июля, 10:01
В поселке Новая Маячка уничтожили штаб и казармы оккупантов (Фото:khersonci.com.ua)

В поселке Новая Маячка уничтожили штаб и казармы оккупантов (Фото:khersonci.com.ua)

В поселке Новая Маячка Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили штаб и казармы российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«Вчера около 22 часов ВСУ накрыли орков в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян», — написал он.

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Накануне Хлань сообщал, что в Херсоне оккупационные власти выехали из здания ОГА и рассредоточились по городу.

https://www.youtube.com/embed/kKq7N_P86dk

Также, по данным Хланя, гауляйтер Херсона Владимир Сальдо также находится в больнице в очень плохом состоянии. Депутат сообщил, что оккупанты рассматривают возможность его эвакуации из города, но также могут оставить его «спокойно умереть» в Херсоне.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Казармы Война России против Украины

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