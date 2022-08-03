Россияне создают ударную группировку на Криворожском направлении, ВСУ атаковали штаб оккупантов в Чернобаевке 3 августа, 03:36 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что украинские военные нанесли удар по Чернобаевке Херсонской области, где располагался пункт базирования оккупационных войск.

Потери оккупантов в данный момент уточняются. Также украинские военные на рубеже Сухой Пруд-Белогорка предотвратили вражескую попытку провести разведку боем при поддержке двух танков.

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В то же время, российские оккупанты наносили авиационные и ракетные удары по украинским позициям. В командовании отметили, что российско-оккупационные войска приступили к созданию ударной группировки на Криворожском направлении.

В Баштанском районе Николаевской области силы зенитно-ракетного подразделения ВСУ сбили три крылатых ракеты Х-101, а украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам и один — по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.

Всего на южном направлении за сутки уничтожили:

20 российских военных;

2 танки Т-72;

гаубица Мста-Б;

4 единицы автомобильной и бронированной техники.

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