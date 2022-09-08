«Очень много народу жили, все расху*рили». Оккупанты жалуются на удары ВСУ под Изюмом и свои потери — перехват СБУ 8 сентября, 16:32 Защитники Украины на линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские оккупанты жалуются на мощные удары ВСУ под Изюмом в Харьковской области. Об этом свидетельствует перехват разговора российского военного с женой, опубликованный СБУ в Facebook в четверг, 8 сентября.

«Хохлы вообще распоясались. Просто… ху*рят все и вся… Вычисляют вообще везде и везде е*ашат», — рассказывает оккупант, на что его жена возмущается.



Военный армии страны-агрессора также рассказывает об ударе защитников Украины по базе и масштабах разрушений: «Вчера ночью расху*рили базу… как раз куда возят бензин… сколько техники! Про людей ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох*я! Там очень много народу жили. Там разные части… вот так нам пи*дец… все расху*рили… Изюм горит, все горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается».



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8 сентября в Генштабе ВСУ подтвердили, что защитники Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Накануне президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал «хорошие новости» из Харьковской области.

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