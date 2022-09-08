«Очень много народу жили, все расху*рили». Оккупанты жалуются на удары ВСУ под Изюмом и свои потери — перехват СБУ

8 сентября, 16:32
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Защитники Украины на линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Защитники Украины на линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские оккупанты жалуются на мощные удары ВСУ под Изюмом в Харьковской области. Об этом свидетельствует перехват разговора российского военного с женой, опубликованный СБУ в Facebook в четверг, 8 сентября.

«Хохлы вообще распоясались. Просто… ху*рят все и вся… Вычисляют вообще везде и везде е*ашат», — рассказывает оккупант, на что его жена возмущается.

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Военный армии страны-агрессора также рассказывает об ударе защитников Украины по базе и масштабах разрушений: «Вчера ночью расху*рили базу… как раз куда возят бензин… сколько техники! Про людей ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох*я! Там очень много народу жили. Там разные части… вот так нам пи*дец… все расху*рили… Изюм горит, все горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается».

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Присутствует нецензурная лексика

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/601287431490215

8 сентября в Генштабе ВСУ подтвердили, что защитники Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Накануне президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал «хорошие новости» из Харьковской области.

https://www.youtube.com/embed/AsU5GeJGFXk
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Перехват Война России против Украины

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