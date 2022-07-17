«Пока оккупанты спали». ВСУ ударили по базе россиян в Алчевске

17 июля, 12:11
Украинские военные нанесли ракетный удар по базе россиян в Луганской области (Фото:Скриншот с видео СтратКом ВСУ via Telegram)

Украинские военные нанесли ракетный удар по базе россиян в Луганской области (Фото:Скриншот с видео СтратКом ВСУ via Telegram)

Украинские военные нанесли ракетный удар по базе российских оккупантов в Алчевске Луганской области.

Об этом сообщает в Telegram СтратКом ВСУ.

«ВСУ нанесли ракетный удар точно по троллейбусному депо в Алчевске. По информации местных источников, именно в троллейбусном депо в Алчевске размещался личный состав оккупантов. Ракетка прилетела как раз когда бухие "освободители" под утро улеглись и только начали видеть розовые сны», - говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:
Украинские военные уничтожили базу оккупантов в Херсонской области — СтратКом ВСУ
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Алчевск Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Не все так трагично, как кажется

В последнее время, что не новость, то очередной апокалиптический сценарий — инфляция, рецессия, войны, голод — хочется спрятаться и переждать до лучших времен. Так было и в начале этой недели, но в конце мы все же услышали о свете в конце тоннеля.

17 июля, 11:52
Эксперты
Райан Холидей: «Мы осознаем, что каким-то вещам грош цена, только когда получаем их» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Не то, что вы думаете. Что на самом деле имеет значение в жизни
Райан Холидей
Во Львове продажи жилья рухнули в 8−10 раз по сравнению с довоенным периодом (Фото:OLX)
Сюжет
Дальше от фронта — меньше скидки /
Сколько стоят квартиры в Киеве, Львове, Днепре и Одессе — обзор цен
17 июля, 08:40
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X