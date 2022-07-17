«Пока оккупанты спали». ВСУ ударили по базе россиян в Алчевске 17 июля, 12:11 Украинские военные нанесли ракетный удар по базе россиян в Луганской области (Фото:Скриншот с видео СтратКом ВСУ via Telegram)

Украинские военные нанесли ракетный удар по базе российских оккупантов в Алчевске Луганской области.

Об этом сообщает в Telegram СтратКом ВСУ.



«ВСУ нанесли ракетный удар точно по троллейбусному депо в Алчевске. По информации местных источников, именно в троллейбусном депо в Алчевске размещался личный состав оккупантов. Ракетка прилетела как раз когда бухие "освободители" под утро улеглись и только начали видеть розовые сны», - говорится в сообщении.



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