ВСУ ударили по базе российских дронов Zala и Ланцет в Донецкой области — видео
Момент удара по пункту базирования дронов россиян (Фото:Скриншот видео СтратКом ВСУ)
Силы обороны Украины поразили пункт базирования экипажей беспилотников Zala и Ланцет россиян в оккупированном поселке Луганское Донецкой области в понедельник, 11 сентября.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.
В соцсетях опубликовали видео, на котором видно скопление оккупантов. Затем происходит удар.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 269 тысяч военных — 550 за последние сутки. Также Силы обороны уничтожили уже более 32 тысяч единиц вражеской техники.