ВСУ ударили по базе российских дронов Zala и Ланцет в Донецкой области — видео 12 сентября, 12:50 Момент удара по пункту базирования дронов россиян (Фото:Скриншот видео СтратКом ВСУ)

Силы обороны Украины поразили пункт базирования экипажей беспилотников Zala и Ланцет россиян в оккупированном поселке Луганское Донецкой области в понедельник, 11 сентября.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно скопление оккупантов. Затем происходит удар.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 269 тысяч военных — 550 за последние сутки. Также Силы обороны уничтожили уже более 32 тысяч единиц вражеской техники.