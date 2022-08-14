«Точным ударом HIMARS». ВСУ ударили по базе ЧВК Вагнера в Попасной — журналист

14 августа, 21:13
ВСУ ударили по штабу «вагнеровцев» в Попасной (Фото:Денис Казанский via Facebook)

ВСУ ударили по штабу «вагнеровцев» в Попасной (Фото:Денис Казанский via Facebook)

Украинские военные ударили по штабу российских наемников из частной военной компании Вагнера в оккупированной Попасной Луганской области.

Об этом сообщает в Facebook журналист Денис Казанский.

«Расположение наемников из ЧВК Вагнера в Попасной уничтожено точным ударом Хаймарса. Казалось бы, новость обыденна, если бы не одно обстоятельство. Место дислокации вагнеровцев спалил российский военкор-дегенерат, который выложил ее фотографии в свой телеграм-канал. После чего с наемниками приключилась очередная „забавная история“, которые они так любят», — говорится в сообщении.

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Казанский отмечает, что теперь из-под завалов выносят убитых и раненых преступников, которых набирали в ЧВК по российским тюрьмам.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/pfbid02zxp1UV9Mf5NvwfmxfxviQdvjv83XcmFrmc8ArJXoHNvywz4pp3D6A4k9Mv2j8UbBl

Накануне российский военкор Сергей Среда посещал «вагнеровцев» и делал с ними фото. На одной из фотографий виден человек, похожий на владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Также на одном из фото была видна табличка с адресом — Мироновская улица, 12.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Попасна Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины РСЗО HIMARS

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