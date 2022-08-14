«Точным ударом HIMARS». ВСУ ударили по базе ЧВК Вагнера в Попасной — журналист 14 августа, 21:13 ВСУ ударили по штабу «вагнеровцев» в Попасной (Фото:Денис Казанский via Facebook)

Украинские военные ударили по штабу российских наемников из частной военной компании Вагнера в оккупированной Попасной Луганской области.



Об этом сообщает в Facebook журналист Денис Казанский.

«Расположение наемников из ЧВК Вагнера в Попасной уничтожено точным ударом Хаймарса. Казалось бы, новость обыденна, если бы не одно обстоятельство. Место дислокации вагнеровцев спалил российский военкор-дегенерат, который выложил ее фотографии в свой телеграм-канал. После чего с наемниками приключилась очередная „забавная история“, которые они так любят», — говорится в сообщении.

Видео дня

Казанский отмечает, что теперь из-под завалов выносят убитых и раненых преступников, которых набирали в ЧВК по российским тюрьмам.



Накануне российский военкор Сергей Среда посещал «вагнеровцев» и делал с ними фото. На одной из фотографий виден человек, похожий на владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Также на одном из фото была видна табличка с адресом — Мироновская улица, 12.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.