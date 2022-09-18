ВСУ ударили по автовокзалу в Сватово Луганской области, где жили оккупанты — Гайдай
ВСУ попали ракетой в автовокзал, где базировались россияне (Фото:Сергей Гайдай / Луганская ОГА via Telegram)
Украинские военные нанесли удар по автовокзалу в Сватово Луганской области, там базировались оккупанты, сообщает глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
«"Бавовна" в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали рашисты. Теперь 200, 300…», – написал Гайдай.
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