Работали HIMARS. РосСМИ сообщили об ударе по оккупированному Алчевску
Алчевск (Фото:hromadske.radio/Артем Артемов)
РосСМИ сообщают, что Вооруженные силы Украины нанесли удар реактивными системами залпового огня HIMARS по оккупированному городу Алчевск в Луганской области.
Об этом сообщает Интерфакс.ru со ссылкой на сообщение представительства так называемой "ЛНР" в СЦКК.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21:30 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», — говорится в сообщении.
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