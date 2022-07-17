Работали HIMARS. РосСМИ сообщили об ударе по оккупированному Алчевску 17 июля, 01:43 Алчевск (Фото:hromadske.radio/Артем Артемов)

РосСМИ сообщают, что Вооруженные силы Украины нанесли удар реактивными системами залпового огня HIMARS по оккупированному городу Алчевск в Луганской области.

Об этом сообщает Интерфакс.ru со ссылкой на сообщение представительства так называемой "ЛНР" в СЦКК.



«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21:30 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», — говорится в сообщении.

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