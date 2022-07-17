Работали HIMARS. РосСМИ сообщили об ударе по оккупированному Алчевску

17 июля, 01:43
Алчевск (Фото:hromadske.radio/Артем Артемов)

Алчевск (Фото:hromadske.radio/Артем Артемов)

РосСМИ сообщают, что Вооруженные силы Украины нанесли удар реактивными системами залпового огня HIMARS по оккупированному городу Алчевск в Луганской области.

Об этом сообщает Интерфакс.ru со ссылкой на сообщение представительства так называемой "ЛНР" в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21:30 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», — говорится в сообщении.

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https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1548414031811080198?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1548414031811080198%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F07%2F17%2F7358539%2F
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Алчевск Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война на Донбассе Война в Украине Война России против Украины РСЗО HIMARS

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