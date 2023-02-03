«Кремль не сможет достичь своих целей». ВСУ за год утилизировали почти всю кадровую армию РФ — интервью NV с экспертом Defence Express 3 февраля, 08:58 Эксклюзив NV Украинские военные возле Бахмута. Донецкая область (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Меньше года понадобилось Вооруженным силам Украины, чтобы утилизировали почти всю кадровую армию РФ, считает эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Теперь, убежден он, Кремль упустил возможность достичь своих целей — хотя бы оккупировать Донецкую область и вынудить Украину к переговорам.

Больше о мобилизационном потенциале РФ Киричевский рассказал в интервью Radio NV.

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— В январе-феврале 2022 были сообщения, что на границах с Украиной от 150 до 190 тысяч российских солдат. Если мы перемещаемся в 2023 году, Генштаб говорит о 125 тысячах убитыми, а сколько раненых, можно себе только представить. За год Украина полностью уничтожила российскую группировку, которая пришла ее захватить за три дня?

— Действительно, примерно так и получается. Если провести определенную калькуляцию даже на коленках, то выходит, что за год боевых действий Вооруженные силы Украины утилизировали почти всю кадровую армию РФ. То есть то, что вышкаливалось профессионально, контрактников, служивших несколько лет, отрабатывавших наступательные задания.

Стоит отметить, что почти полностью утилизированы десантно-штурмовые войска армии РФ, которые предназначались как чуть ли не главный ударный кулак в операциях любого типа.

Если вспомнить тот же январь 2022 года, как российские десантники слишком эффектно высадились в Казахстане, без сопротивления со стороны местной ПВО, местных силовых структур. Это же некоторые ожидания формировало.

Тем не менее, так и получается, что кадровый состав армии РФ выбит почти полностью. И получается, что сейчас путинскому режиму в рамках построения своей новой диктатуры приходится придумывать новый тип военного, который будет служить.

Если до этого это были профессионально служащие кадровики, то теперь среднестатистический военный — это или «вагнеровец», или скрыто мобилизованный «казак», до этого тренировавшийся по системе так называемого боевого армейского резерва.

Относительно качественного состава техники там тоже есть свои очень приятные сюрпризы. Даже если отталкиваться от пессимистической оценки, которую приводят аналитики портала Oryx, отработано 1,5 тысяч танков. В качественном плане эта потеря оказалась для них настолько тяжелой, что до сих пор удивительно, как россияне не расконсервировали свои старые Т-55, Т-76 — древние танки, образца 1950-х годов, которые у них в теории еще на хранении могут быть.

Поэтому пока имеем то, что имеем. Если бы не была такая ситуация, что Украина и ВСУ не сумели подорвать военную мощь РФ, которая обеспечивала россиянам соответствующее место в мире, никто нам не стал бы помогать оружием, инвестировать в наше будущее. Как раз наоборот — мы сумели открыть новое будущее для мира, где Россия не столь мощная военная сила. И, соответственно, имеем свои бонусы в виде обширных поставок вооружений, финансовой помощи, которую мы бы при других условиях никогда бы не получили.

— Сейчас много говорят о том, что наступление на Украину продолжится. Называют разные направления. Обычно говорят о Запорожском направлении и захвате Донецкой и Луганской областей на 100%. И звучит цифра, что было мобилизовано не 300 тысяч, а даже полмиллиона россиян. Похоже, что у россиян люди не заканчиваются. Насколько у них велик этот резерв? Сколько еще нужно убить россиян, чтобы просто некому было идти воевать? Может, есть какие-то оценки?

— Оценки есть. Но здесь следует говорить о качественных показателях.

Считается, что мобилизационный потенциал Российской Федерации достигает 15–16 миллионов человек. Но это если отталкиваться от официальной цифры, что население РФ составляет 140 миллионов.

Хотя там уже циркулируют теории конспирологического рода, что при путинском режиме при проведении переписи населения были приписки. Соответственно, реальное количество жителей Российской Федерации может быть меньше. Соответственно, мобилизационный потенциал — это из рубрики, кого могут поймать и в военкомат отвести — тоже меньше.

Если уж говорить о качественных показателях, то тоже возникает специфическая ситуация. С одной стороны, выходит 500 тысяч от мобилизованных. Это для мощи Российской Федерации на самом деле выглядит как слишком много. Но с другой стороны, очевидно, что в эти 500 тысяч включены не только эти военные, которые приписаны к кадровым частям армии РФ, штатным. Еще и «вагнеровцев» не следует исключать. Там условные «кадыровцы», еще другой контингент, набранный скрытой мобилизацией, которая никогда не заканчивалась.

Журналисты из Схем, например, провели расследование. Оказалось, что те же, пардон, кизяки, обстреливают Очаков. То есть не какие-то террористы в погонах, а просто кизяки.

Почему россияне были вынуждены прибегать к такой форме гибридной мобилизации? Потому что такие мобилизационные мощности, к нашему великому счастью, у них не столь широки, как бы хотелось даже самому Кремлю. История, кстати, о том, что «чмобиков» возят готовить на полигоны в Беларусь, а затем оттуда вывозят — это о том же.

Выходит, что Российская Федерация настолько «богатая» страна, вынужденная клянчить у белорусских коллег аптечки, форму, причем форму даже белорусского образца 1990-х годов.

Почему же Пригожин и его «вагнеровцы» получили такой вес при всех внутрироссийских раскладах? Потому что они мобилизуют и готовят людей даже быстрее кадровой армии РФ.

Давайте вспомним события лета 2022 года. Сформировать один новый армейский корпус численностью 10 тысяч штыков для армии РФ выглядело очень галактической задачей. Это о Третьем армейском корпусе, которого ждали, как апокалипсиса, а он просто потерял боеспособность в боях за Харьковщину.

ЧПВК Вагнера за три месяца боев за Бахмут смогла отмобилизовать, вооружить и обучить 60 тысяч орков. Поэтому так и получается: на бумаге цифра большая — 500 тысяч человек, а по факту — это, к счастью, группировка, отличающаяся друг от друга по качеству в худшую сторону. Россияне сумели в голову своим оркам буквально роботизированное повиновение вложить. «Вагнеровцам» угрожают, что за попытку вернуться назад яйца отрежут, и, к сожалению, это работает. «Чмобиков» при всем строе сажают в «бобики» и шьют уголовную статью — 15 лет лишения свободы, к сожалению, это тоже работает.

Нас в нашей ситуации спасает то, что на самом деле все возможности для очень катастрофической мобилизации, которая нас смогла бы задавить числом, россияне потеряли еще в феврале 2022 года. Весь ресурс вместо того, чтобы взять и охапкой на нас бросить, они размазали. Поэтому мы имеем такое дело, с одной стороны, с армией биороботов, которые лезут под пулеметы и наносят урон нашим бойцам, создают большие проблемы. А с другой стороны, даже с такой армией биороботов Кремль уже потерял то окно возможностей, которое ему помогло бы достичь тех целей, которые он хочет, хотя бы оккупации Донецкой области и принуждения нас к переговорам.

— Мы в последнее время много говорим о новой волне мобилизации в РФ, что они начинают атаковать крупными пехотными группами, нас хотят забросать трупами. А где вся та российская техника, где те тысячные запасы, о которых говорили раньше? Я помню эти картинки еще в марте, где сравнивали, что в Украине один самолет, а в России их 127, что у Украины один танк, а в России их 50. У них нет всей техники или они боятся ее использовать?

— На самом деле, ситуация еще более красочная. Как и на примере с западными союзниками. Мы могли увидеть: то, что на бумаге есть военная мощь и гигантские запасы вооружения, не всегда соответствует действительности. Самый яркий пример — те же Абрамсы. Мы-то можем сколько хочешь биться головой о стену, что «дайте нам Абрамсы, у вас 3500 [единиц] на хранении». А американцы негласно отвечают: «Извините. Да, числится 3500, но всех оприходовала американская промышленность, поэтому придется нам для вас эти все танки изготавливать заново, как бы это грустно ни звучало».

С самолетами у американцев ситуация схожая. Есть эта база Дэвис-Монтен. Стоит там красиво несколько сот самолетов. Но сколько из них может подняться в воздух? Боюсь, что, может быть, ни один из них подняться в воздух не может.

Так же получилось и у россиян. Да, на бумаге у них было 10 тысяч танков, семь тысяч бронемашин. Даже эти Т-62, которые они бросили с «чмобиками» против нас, нигде не учитывались. Выглядело, что может наступить то время Ч, когда рашисты это все на нас свалят.

Но россияне, судя по всему, умудрились даже эти танки на хранении испортить, как бы это парадоксально ни звучало, самим процессом восстановления. Чешская [оружейная компания] Excalibur Army с соответствующей культурой производства может гордиться, что, грубо говоря, один советский Т-72 может самостоятельно восстановить на 82%, а 15% узлов где-то докупить у своих клиентов.

А вот российской оборонке для того, чтобы восстановить один танк с хранения, нужно взять три или четыре машины, разобрать и из этих комплектующих собрать одну более или менее боеспособную. Выходит, что 10 тысяч танков — просто страшная цифра, а по факту тех танков нет.

За одним исключением: Т-90С, стоявших в Крыму на базах. Еще прапорщики ничего украсть не успели и поэтому все машины несколько меньше, чем полностью, поехали, например, на харьковский фронт. С соответствующим результатом: похоже, в сентябре за одну неделю россияне потеряли минимум 10 танков только этого типа.

По боевым машинам пехоты получилась ситуация аналогичная: на бумаге семь тысяч БМП-1 и БМП-2, а оказалось, что запчасти есть только к МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный). Тем более что это запчасти, которые можно получить даже на гражданском рынке. Поэтому так и получается, что россияне активнее используют эти так называемые мотолыги, потому что к ним запчасти и комплектующие есть.

Даже башни от БМП-1 у них есть. А вот обслуживать другие бронемашины — вопрос.

Да, есть такой неприятный для нас нюанс: россияне могут продолжать производство новой боевой техники. К примеру, БМП-3 и ограниченные партии этих Т-90М Прорыв, которых, правда, объем производства до полусотни машин за весь год. Но, к счастью, это не так много, чтобы могло переломить ситуацию на поле боя в пользу Кремля.

Этого объема вооружения хватает, чтобы создавать проблемы для наших войск, но если учесть, что все более или менее имеющиеся Т-90М Прорыв шли «вагнеровцам» под Бахмут, то, к счастью, на других направлениях шанс увидеть эти более-менее новые российские машины близок к нулю.

— Мы говорим, что это технологическая война — Старлинки, дроны. Но они желают просто засыпать нас трупами. Неужели это столь не технологическая армия, как мы себе представляем?

— С одной стороны, россияне делают все возможное и прилагают сверхусилия для того, чтобы свое технологическое отставание от стран Запада максимально сократить. До этого все эти расследования о том, как компании [различных стран] обходят санкции и продают россиянам электронику. В общей сложности выходит два миллиона чипов всего в месяц. Почему потом так и получается, что россияне могут продолжать производить ракеты очень угрожающими для нас темпами, почему у них эти все ланцеты потом выходят, наштампованные на коленке — с разной боевой эффективностью, но проблемы создают. В тех секторах, куда россияне могут дотянуться, они это делают.

Хорошо, что за предыдущие пять лет до полномасштабного вторжения у россиян были определенные перекосы в военно-промышленном комплексе, которые, к счастью, они не смогли преодолеть за год. Поэтому получается, что, например, производство крылатых ракет они смогли увеличить вдвое, используя разного рода электронику даже образца 1980-х годов, а с танками у них ситуация несколько хуже.

Грубо говоря: если бы у них продолжились поставки французских тепловизионных матриц, тут бы мы с вами о танках не были бы столь оптимистичными, потому что россияне получили бы точно более 300 модернизированных советских машин в год.

Следует признать, что россияне работу своего военно-промышленного комплекса ускорили вдвое по некоторым параметрам. Дело в том, что, к нашему великому счастью, не во все свои сектора российский ВПК способен интегрировать высокие технологии.

Следует заметить, что у россиян вдруг рекордно подскочило производство самолетов до 40 единиц в год. Для них обычно в последнюю пятилетку максимумом считалось 20. Но это тоже, очевидно, за счет того, что россияне масштабировали усилия по крылатым ракетам, масштабировали усилия по авиации, по дронам-камикадзе, поэтому и получается, что производство современной техники для сухопутных войск немного проседает. Соответственно, в плане ведения войны на суше у них — стратегия забрасывания «мясом».

Есть еще одна специфическая категория граждан РФ, которая заслуживает быть на виселице, но которую мы обычно не замечаем. Это разные тоже якобы эксперты, обычно крутящиеся возле Минобороны РФ.

Иллюстрация — Руслан Пухов, о котором СМИ говорили, что он облажался в прямом эфире, когда комментировал тему иранских дронов, что «*опа есть, а слова нет». Это один из тех людоедов, которые посоветовали Минобороны РФ: мол, согласно их идеологическим догмам, Запад накачивает Украину оружием, мобилизация идет полным ходом, единственный способ России более-менее удержать ситуацию в свою пользу — вести войну на истощение. Она и предполагает подготовку большого количества плохо подготовленных чмобиков, которых можно быстро бросить в бой, чтобы и нас истощить, и самим заодно истощиться. Вопрос того, кто из нас скорее истощится. Похоже, что все же россияне такими темпами.

— 600–900 убитых россиян ежедневно декларирует Генштаб. Это просто феноменальные цифры! Меня действительно удивляет, что российскому командованию вроде бы все равно, они готовы идти на такие жертвы. Выглядит странным, что они выбрали такой формат — завалить всех труппами, видя, что они проиграют и победного результата для них здесь не будет.

— Простите, а с другой стороны, какая у них альтернатива? Создать что-то вроде сговора 20 июля и убить Гитлера, Пардона, Путина? Нет, российские военные так не мыслят. В общем, конструкция российской государственности не предполагает, что военные — это самостоятельная политическая сила и вместо того, чтобы бездарно умирать в очередной войне, должна поднять бунт и свергнуть царя.

Скорее наоборот: российская военная машина на такие войны и рассчитана. Если мы попытаемся проанализировать другие войны или кампании, которые вел Кремль за последние 50 лет, мы что-то похожее увидим. Разве войны в Чечне не велись такими же методами? Велись. Даже война в Афганистане велась такими же методами.

Тактика забрасывания труппами еще имела место и в Чечне, когда неподготовленных бойцов бросали в условиях городского боя. При том, что там был этот культ свободолюбивого генерала Лебедя. Никто как-то не задумывался, что, может быть, пора прекратить эту бойню. И это мы еще говорим о временах, когда Россия еще не была так деградирована, как сейчас. Потому, к сожалению, у них пока такая траектория и заложена — продолжать бессмысленную для себя бойню, потому что другого способа действий они все равно не знают.

— Россия вроде бы планирует еще одну волну масштабной мобилизации до полумиллиона человек. Хватит ли этих людей, чтобы серьезно повлиять на фронте хотя бы на одно из направлений? Или все же Украина, которая также проводит свою мобилизацию постоянно, получает немало техники, сможет дать отпор?

— Вероятнее всего, второй вариант, хотя бы потому, что 500 тысяч они сразу под ружье не поставят. Даже если дать им мосинки (винтовки — ред). Этих людей хотя бы пару недель нужно готовить и форму для них банально сшить.

Набрать российские военкомы кого-то смогут. Главное, чтобы вовремя ватники приезжали из Беларуси и Северной Кореи. Это я сейчас не преувеличиваю. Они действительно там дали подряды на это, потому что, как оказалось, российская оборонка не способна шить форму для своих военных.

Поэтому пока так и получается: с одной стороны, эти полмиллиона людей — кадровый ресурс, который позволит россиянам вести войну еще долго, с другой — он не позволит им сразу переломить ситуацию на каком-то направлении.

В конце концов, не забывайте, что вообще-то у нас тоже мобилизация происходит. Кроме человеческой мобилизации у нас еще происходит и техническая мобилизация. Если Запад рассуждает о том, чтобы дать нам даже старые Leopard 1A5, чтобы мы с большей эффективностью добивали тех «чмобиков», то ситуация выглядит так: да, нам всем будет очень тяжело, сложно, тяжелее всего — на фронте, в тылу тоже вряд ли будет просто, но потом силы обороны Украины смогут стабилизировать и переломить ситуацию в нашу общую пользу.