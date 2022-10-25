Точный удар ВСУ. В Херсонской области погибли до 30 оккупантов, больше 100 остались под завалами — Генштаб 25 октября, 18:54 Защитники Украины ведут огонь из самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В результате ударов защитников Украины в Херсонской области были убиты до 30 российских оккупантов, еще более сотни остались под завалами. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook в сводке по итогам вторника, 25 октября.

«В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожены до 30 оккупантов, а под завалами осталось более 100 военнослужащих противника», — сказано в сообщении.

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В Горностаевке Херсонской области после взрыва склада боеприпасов было замечено много машин скорой помощи, оккупанты скрывают свои потери.

В Генштабе добавили, что российские оккупанты продолжают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Вражеским обстрелам за сутки подверглись 25 населенных пунктов, среди которых Никополь Днепропетровсокй области, Бахмутское и Угледар Донецкой области и Новая Каменка Херсонской области. На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали больше 30 населенных пунктов.

По данным Генштаба, россияне продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных украинских территориях.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов и поразила 12 районов сосредоточения вооружения и техники, два опорных пункта и позиции ЗРК оккупантов. Силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

Ракетные войска и артиллерия нанесли удар по пункту управления, восьми районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складу боеприпасов и другим важным военным объектам, добавили в Генштабе.

Ранее в Сети появлялась информация о том, что защитники Украины уничтожили базу «кадыровцев» на Херсонском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ уже потеряла около 68 420 своих военных и больше 16 тысяч единиц техники.