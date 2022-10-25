Точный удар ВСУ. В Херсонской области погибли до 30 оккупантов, больше 100 остались под завалами — Генштаб

25 октября, 18:54
Поделиться:
Защитники Украины ведут огонь из самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины ведут огонь из самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В результате ударов защитников Украины в Херсонской области были убиты до 30 российских оккупантов, еще более сотни остались под завалами. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook в сводке по итогам вторника, 25 октября.

«В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожены до 30 оккупантов, а под завалами осталось более 100 военнослужащих противника», — сказано в сообщении.

Видео дня

В Горностаевке Херсонской области после взрыва склада боеприпасов было замечено много машин скорой помощи, оккупанты скрывают свои потери.

Читайте также:
Боеспособность войск. Что нужно понимать о победах ВСУ?
Читайте также:

Роман Костенко в Верховной Раде Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook) «ВСУ по метру выгрызают землю». Костенко — о деоккупации Херсонщины и риске применения РФ «грязной бомбы» на Каховской ГЭС. Интервью

В Генштабе добавили, что российские оккупанты продолжают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Вражеским обстрелам за сутки подверглись 25 населенных пунктов, среди которых Никополь Днепропетровсокй области, Бахмутское и Угледар Донецкой области и Новая Каменка Херсонской области. На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали больше 30 населенных пунктов.

По данным Генштаба, россияне продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных украинских территориях.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов и поразила 12 районов сосредоточения вооружения и техники, два опорных пункта и позиции ЗРК оккупантов. Силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

Ракетные войска и артиллерия нанесли удар по пункту управления, восьми районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складу боеприпасов и другим важным военным объектам, добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cTgZPHqH75xHHYfqz2JxXjaViJkY5HuCCeC7mUEG3qWtP5TWKPVjc3x6prqcyz6pl

Ранее в Сети появлялась информация о том, что защитники Украины уничтожили базу «кадыровцев» на Херсонском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ уже потеряла около 68 420 своих военных и больше 16 тысяч единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/XD_T5pOkfSs
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X