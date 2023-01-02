В новогоднюю ночь ВСУ в Макеевке ликвидировали 700 россиян 2 января, 00:06 Россия потеряла более 105 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В новогоднюю ночь был нанесен удар по расположению мобилизованных российских солдат в Макеевке. Было убито около 400 человек, около 300 ранены.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, мобилизованные россияне располагались в Макеевке (Донецкая область) в здании профтехучилища № 19.



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