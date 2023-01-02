В новогоднюю ночь ВСУ в Макеевке ликвидировали 700 россиян
Россия потеряла более 105 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
В новогоднюю ночь был нанесен удар по расположению мобилизованных российских солдат в Макеевке. Было убито около 400 человек, около 300 ранены.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Как сообщается, мобилизованные россияне располагались в Макеевке (Донецкая область) в здании профтехучилища № 19.