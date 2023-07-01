Вагнер потерял в Украине более 100 тысяч наемников — Зеленский 1 июля, 03:06 Вагнеровцы (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Наемники ЧВК Вагнер в войне в Украине потеряли более 100 тысяч человек. Силы обороны убили 21 тысячу человек и еще 80 тысяч ранили.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию El Mundo.



«У вагнеровцев было две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, их пушечное мясо. Наши войска убили 21 тысяч из них и ранили 80 тысяч», — сообщил украинский лидер.

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По словам Зеленского, такие колоссальные потери дают представление о количестве российских наемников. «Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил», — подчеркнул президент.