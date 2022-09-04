Россияне впервые не посчитали убитых от атаки ВСУ на Херсонском направлении — Арестович 4 сентября, 00:05 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Российские военные в пятницу, 2 сентября, после удара Вооруженных сил Украины по одному из спецподразделений на Херсонском направлении впервые не посчитали своих убитых. Потери «зашкаливают».

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгина LIVE.



«Зафиксирован один любопытный случай. Вчера накрыло очень много российских военных в одном расположении. По некоторым данным, это была база одного из спецподразделений… Впервые отмечен случай, когда российское командование не посчитало убитых, команда была. Возможно, это связано с тем, что они ожидали повторного удара, но команда была загрузить и вывезти, не считая физически. Зашкаливают потери», - отметил Арестович.

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