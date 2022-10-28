ВСУ уже также используют дроны-камикадзе — Воздушные силы

28 октября, 14:17
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Украина ждет поставок беспилотников Switchblade 600 (Фото:AeroVironment / Facebook)

Украина ждет поставок беспилотников Switchblade 600 (Фото:AeroVironment / Facebook)

Вооруженные силы Украины уже получили дроны-камикадзе от партнеров и используют их.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, сейчас Украина ожидает поставку новых беспилотников Switchblade 600.

«Это тоже новейший БПЛА, обладающий очень мощными тактико-техническими характеристиками и, надеемся, очень хорошо зарекомендует себя в боевых действиях в Украине», — отметил он.

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Игнат добавил, что есть и некоторые отечественные разработки в плане беспилотной авиации.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинским военным передадут еще 20 ударных дронов Warmate.

https://www.youtube.com/watch?v=_oQVR4qnJk8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотники Воздушные силы Дроны Война России против Украины

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