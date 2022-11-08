Удар из Стугны. Украинские десантники точным выстрелом сожгли танк российских оккупантов — видео 8 ноября, 11:10 Украинские десантники сожгли танк оккупантов (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

На днях украинские десантники точным выстрелом сожгли танк российских оккупантов, об этом во вторник, 8 ноября, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

«Противотанковое подразделение 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжает уничтожать вражескую технику в районе выполнения задач на Донбассе», — говорится в сообщении.

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Всего с начала полномасштабного вторжения на счету этого подразделения более 30 уничтоженных танков и боевых бронированных машин противника.

По словам командира подразделения, основным секретом успеха является обучение нашей боевой обслуги ПТРК Стугна и четкая координация их действий с аэроразведкой.

«Благодаря которой мы знаем о всех направлениях перемещения бронетехники противника», — сказал он.

7 ноября стало известно, что в Луганской области украинские десантники уничтожили российскую бронированную технику вместе с экипажем.