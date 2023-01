«Впереди — много тяжелых боев». Ни в одном из контрнаступлений ВСУ не теряли, как РФ за сутки возле Бахмута — интервью NV с Максимом Жориным 29 января, 13:45 Эксклюзив NV Максим Жорин (Фото:t.me/MaksymZhorin)

Экс-командир полка Азов Максим Жорин уже в составе созданной Третьей отдельной штурмовой бригады освобождал правобережную Херсонщину, а сейчас воюет близ Бахмута.

В интервью Radio NV он рассказал, насколько сложная ситуация на востоке Украины и чего ожидать от нового большого наступления России.

— Вы неоднократно предупреждали, что не надо пренебрежительно относиться к той мобилизации, которую проводит Россия, говорить о «чмобиках». И сейчас мы видим, что этими «мясными» атаками все же Россия хоть и медленно, но продвигается вперед на востоке. Как вы могли бы охарактеризовать то, что там происходит?

— Ситуация, мягко говоря, достаточно сложная. Основная проблема состоит в том, что ресурс врага почти неисчерпаем. К примеру, у нас бывает за сутки 20 попыток штурмов одной позиции. И если враг за эти 20 штурмов теряет людей, они гибнут, просто идут дальше новые, новые и новые, то в нашем случае это те же украинские бойцы стоят и выдерживают все эти попытки штурма и натиска. Поэтому держаться реально достаточно тяжело.

Но вгрызаются зубами, держатся, по возможности, за каждую позицию дерутся.

Есть даже случаи, когда у нас в сутки по несколько раз контроль над позицией переходил от одной стороны к другой: мы шли в контрнаступление, забирали ее, потом снова теряли из-за того, что были потери среди личного состава. И так происходит абсолютно каждый день. То есть ситуация здесь очень динамичная. И враг не жалеет своего ресурса в виде личного состава.

— Могли бы вы оценить, как влияет потеря Соледара на то, как происходят события на востоке?

— Никакой критической ситуации в этом на самом деле нет. Безусловно, это плохо, враг стал на шаг ближе к попыткам тактического охвата Бахмута.

Но это существенно на ситуацию не повлияло. Вся логистика с Бахмутом работает, снабжать подразделения там можно, держаться можно, эвакуацию проводить можно. Местные могут заезжать и выезжать. То есть город все равно контролируемый.

Потеря Соледара существенно не повлияла [на ситуацию], но, безусловно, ничего хорошего в этом нет.

Единственное, что нужно понимать: украинская армия ни в одном из огромных контрнаступлений, освобождений территорий не потеряла столько личного состава, сколько россияне иногда здесь просто в поле оставляют за сутки. Потому сравнивать это нельзя. Мы совершенно по-разному относимся к этому. И когда они ради ста метров готовы положить несколько тысяч человек, просто убить их, в это время мы полностью Харьковскую область освободили с меньшими потерями.

— Мы правильно понимаем, что те потери россиян, о которых ежедневно отчитывается украинский Генштаб, почти все на востоке?

– Да. На самом деле посчитать их чрезвычайно сложно. И самое интересное, что россияне их не считают. У них нет ни одной статистики, никто не учитывает тех зэков, которых сюда отправляют. Их здесь реально тысячи остаются навсегда.

И это всех вполне устраивает. Их не нужно потом отправлять домой, вместо них не нужно покупать Ладу близким. Всего этого не нужно. Это просто хлам, который здесь погиб навсегда, они отправили такой же новый.

— Сейчас говорят о том, что и украинская сторона, и российская сторона готовятся к большому контрнаступлению. Россия готовит второе наступление. Конечно, Путин будет это делать, потому что он не может проиграть. Он готов положить сколько угодно россиян для того, чтобы добиться своей политической цели. Или активизация на востоке это уже часть этого второго наступления России? Или это что-нибудь другое?

— Нет, я считаю, что это отдельные процессы, что то опасное наступление, которое готовит Россия, еще впереди. И тяжелые бои тоже у нас еще впереди.

Я уверен, что происходящее сейчас вокруг Бахмута — это исключительно время, оно отвлекает внимание. Но они готовят большую попытку наступления, для которой у них уже подготовлены подразделения, личный состав, техника и вооружение. Поэтому, к сожалению, впереди нам еще предстоит много тяжелых боев.

— Зачем такое количество «мясных» атак? Это действительно для того, чтобы все больше мы концентрировали сил именно на востоке?

— Знаете, я вообще пришел к тому, что если в начале это все выглядело как какие-то комплексы, из политических и военных целей, то сейчас на самом деле это выглядит как то, что задача была сделать настоящую «мясорубку». И безразлично, сколько людей в этом погибнут, главное, чтобы их было как можно больше, причем с обеих сторон. И именно это у Бахмута сейчас и происходит.

— Мы видели изменения в личном составе штурмовавших Бахмут. Сначала это была политическая задача этой группы Вагнера, Пригожина, он лично должен был об этом отчитаться Путину. Сейчас мы понимаем, что там действуют и вот эти «вагнеровцы» и регулярные части российской армии. Что это за регулярные части?

— Пока здесь были в основном «вагнеровцы», мы различали две основные категории — это зэки и более профессионально подготовленные. Они всегда сзади шли, впереди отправляли зэков, которых не жалко, — они обнаруживали позиции, огневые средства, где и что находится. А потом уже за ними следовали более подготовленные из касты «вагнеровцев».

Недавно здесь появились еще и десантные регулярные части. Мы их видим, они появились на технике. До этого техники здесь почти не было. Сейчас они уже работают вместе с регулярными частями. И именно здесь, на нашем направлении, напротив нас — десантники.

— Это те десантные группы, которые они смогли вывести из правобережной Херсонщины? Это вообще имеет значение, откуда они отвели?

— Нет, это те, которые формировали все это время на территории РФ, которые сейчас уже отправляются сюда.

— Президент Владимир Зеленский подписал закон об ответственности военных. Было много споров о нем, было много оппозиционных мнений. Что вы думаете об этом законе?

— Я считаю, что для армии чрезвычайно важен вопрос дисциплины. Особенно сейчас, во время войны. Потому такие вещи необходимы.

Единственное, что один вопрос — это то, что написано в законе, а другой вопрос, как его будут реализовать, как им будут пользоваться. Я за дисциплину, я считаю, что этот закон нужен. Но нужно достаточно четко контролировать тех, кто будет пользоваться этим законом, чтобы он не использовался против военных там, где этого не может быть.

— Какие проблемы решает этот закон?

— В первую очередь, это внутренняя дисциплина и ответственность военных. За ней нужно следить. Мы же понимаем все, что люди в армии совершенно разные. И сейчас, когда такая активная фаза войны, мы не можем себе позволить, чтобы в армии были такие вещи. Люди должны понимать, что за все будет ответственность, что ты военный и должен делать то, что должны делать военные, и ничего больше, пока ты военный.

— Вы стали заместителем командира Третьей штурмовой бригады. Можете ли вы о ней рассказать?

— Она действительно была создана еще раньше, только сейчас мы об этом публично заявили. Но на самом деле сюда, под Бахмут, мы уже вышли как Третья отдельная штурмовая бригада. Даже в кампании по освобождению Херсона мы тоже принимали участие уже как Третья отдельная штурмовая бригада.

Эта бригада создана на основе отрядов Сил специальных операций, созданных на базе ветеранов Азова. Надо понимать, что есть Азов Национальной гвардии, который был в Мариуполе, а есть ветераны Азова. Во время войны уже на базе них были созданы отряды в Силах специальных операций. Так вот, на базе этих отрядов мы масштабировались и создали новую бригаду ВСУ, которая называется Третьей отдельной штурмовой. И уже именно в составе этой бригады выполняем боевые задачи, которые нам ставятся.

— То есть, это те ветераны, которые уже не являются частью полка Азов?

— Да, это такие, например, как я. Люди, которые в какое-то время уволились из Азова по разным причинам. Но когда началась война, мы четко понимали, где мы должны быть и что мы должны делать. Поэтому мы все вернулись в армию, и начали создавать подразделения, которые могли бы защищать нашу страну.

Сейчас было принято решение масштабировать для того, чтобы более эффективно использовать этот ресурс, потому что у нас есть опыт. И именно поэтому мы приняли решение делать большее подразделение, а именно формировать бригаду.

— Если проанализировать 11 месяцев произошедшего, какие изменения в ВСУ вы видите?

— Основные изменения, которые очень важны, — это понимание у большинства командиров в Вооруженных силах того, что мы должны становиться современной технологической армией. Мы не можем себе позволить такую тактику, которую использует наш враг, потому что самый главный наш ресурс — это наши люди. Они реально сильные, храбрые, отважные, готовы сражаться, но нужно правильно ими командовать. И это очень важно для сохранения личного состава.

Поэтому важнейшие вещи — это понимание у командиров того, как должна выглядеть современная армия, что нужно беречь личный состав, нужно становиться современными и технологичными. И именно по этому пути мы идем все эти месяцы, довольно быстро шагаем.

— Куда деваются командиры, которые этого не понимают?

— Давайте будем откровенны: некоторые из них, к сожалению, до сих пор остаются в армии по разным причинам. Но в большинстве своем такое понимание в армии и у командования ВСУ есть.

— В статье The New York Times говорилось, что наконец Германия пообещала поставлять Украине танки. Она разблокировала такие решения и в отношении других стран. Мы получили обещание, что в Украину поступят танки Абрамс. И там есть интересная мысль. Говорится о том, что не могут стать только танки серебряным шаром. Главное, по мнению именно экспертов The New York Times, переделать украинскую армию по своему образу и подобию. Это должны сделать американские военные. Представляете ли вы себе подобный процесс?

— Отчасти даже в таком процессе когда-то мы участвовали еще в составе Азова, когда сами приглашали в частности ветеранов армии США для того, чтобы они с нами делились опытом.

И могу сказать, что, безусловно, скопировать нельзя и ни в коем случае это делать не надо. Мы должны учитывать и свой опыт. Но опыт, который есть в США в плане построения системы управления войсками, нам безусловно необходим. Он поможет нам быстрее пройти этот путь к современной армии.

Однако нужно тоже понимать, что просто в тупую копировать ничего нельзя. Надо учитывать и свой опыт, нужно учитывать то, какие украинцы, что они тоже отличаются, и местность, и вооружение отличаются.

Но такие базовые вещи как система управления, передача приказа, ими нужно поделиться. Это будет гораздо быстрее, чем мы сами к этому когда-нибудь дойдем. Поэтому такая помощь нужна украинской армии, и, безусловно, она будет полезна.

— Танки не придут завтра. С теми «мясными» атаками должны справляться сами украинские военные с тем вооружением, которое есть. Как новость о танках воспринимают именно на фронте?

— Танки — ведь это тоже не панацея от всей нашей проблемы. Танки — это лишь частично решение и помощь нам в освобождении нашей территории. И одних только танков недостаточно.

Более того, скажу, что даже если бы сейчас в нашей полосе ответственности, где мы держим позиции, появились бы хоть сегодня эти танки, они бы существенно не изменили здесь ситуацию. Гораздо больше здесь изменила бы ситуацию, например, возможность эффективной контрбатарейной работы, то есть артиллерия, которая может работать на большое расстояние. К сожалению, артиллерия врага очень часто работает совершенно безнаказанно, иногда уничтожая наши позиции, просто под землей закапывая наших людей, которые держат эти позиции.

Поэтому танки — это нужная вещь, она, безусловно, нам будет необходима. Особенно она, я уверен, себя хорошо покажет именно при освобождении наших территорий, продвижении вперед. Но это не решение всей проблемы.

Кроме танков, нам нужно еще многое для того, чтобы существенно переломить ход событий и более быстро освободить наши территории.

— Чего ожидаете от этого большого наступления, которое готовит Россия?

— Да ничего, нужно просто готовиться к этому. Мы понимаем, что это произойдет. Мы понимаем, что от этого никуда не деться. И все, что зависит от нас — это мы должны подготовиться к этому.

Мы должны подготовить свою армию, мы должны рассматривать все возможные варианты, которые рассматривает наш враг. И мы их понимаем сегодня. Да, мы можем не знать, какой именно сценарий он выберет из нескольких, но то, что их несколько, и мы обо всех знаем — это факт. Поэтому нужно готовиться и быть готовым к тому, что впереди будет достаточно тяжело.