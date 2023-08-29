ВСУ теряют 40−45 разведывательных дронов за сутки — Госспецсвязи 29 августа, 19:43 Украинский военный под Бахмутом, 25 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Украинские силы за сутки в среднем теряют 40−45 разведывательных дронов и украинского, и иностранного производства.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь в эфире телемарафона.

«Если говорить о разведывательных дронах, то в среднем за сутки нашими Силами безопасности и обороны теряется 40−45 дронов. Это и наиболее простых Mavic, Matrice и больших профессиональных дронов украинского и иностранного производства», — сказал он.

Видео дня

По его данным, на сегодня законтрактовано более 22 тысяч ударных дронов, около 15 тысяч уже переданы в ВСУ.



Глава Госспецсвязи отметил, что из 40 млрд грн, выделенных правительством на дроны, потрачено уже 25 млрд.

С 22 февраля 2022 года Минобороны приняло на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов отечественного производства. По состоянию на конец июля 2023 года ВСУ передали тысячи единиц в рамках закупок ведомства.