ВСУ теряют 40−45 разведывательных дронов за сутки — Госспецсвязи

29 августа, 19:43
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Украинский военный под Бахмутом, 25 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Украинский военный под Бахмутом, 25 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Украинские силы за сутки в среднем теряют 40−45 разведывательных дронов и украинского, и иностранного производства.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь в эфире телемарафона.

«Если говорить о разведывательных дронах, то в среднем за сутки нашими Силами безопасности и обороны теряется 40−45 дронов. Это и наиболее простых Mavic, Matrice и больших профессиональных дронов украинского и иностранного производства», — сказал он.

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По его данным, на сегодня законтрактовано более 22 тысяч ударных дронов, около 15 тысяч уже переданы в ВСУ.

Глава Госспецсвязи отметил, что из 40 млрд грн, выделенных правительством на дроны, потрачено уже 25 млрд.

С 22 февраля 2022 года Минобороны приняло на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов отечественного производства. По состоянию на конец июля 2023 года ВСУ передали тысячи единиц в рамках закупок ведомства.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотники Дроны Война России против Украины

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