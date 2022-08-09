«Можно поздравлять с почином»: ВСУ теперь могут наносить удары по позициям РФ в Геническе 9 августа, 13:20 Украинские силы теперь могут наносить удары по оккупантам в Геническе (Фото:Медиаплатформа Вгору)

В Херсонской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским складам в Геническе. Генический район — наиболее отдаленный и находится на административной границе с Крымом.

Об этом в эфире телеканала Прямой сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

«Геническ можно поздравлять с почином. Теперь ВСУ достают и туда. Утром более полутора часов детонировали боеприпасы россиян на опытной станции (между Партизанами и Новоалексеевкой)», — отметил он.

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Хлань сказал, что взрывы происходили на железнодорожной станции, которая находится между Крымом и Мелитополем.

Этот район оккупанты использовали, поскольку считали его самым далеким и безопасным для своих боекомплектов и складов.

Теперь же по его словам, оказалось, что украинская артиллерия достает и в этот отдаленный райно.

Геническ расположен в 200 километрах от Херсона.



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