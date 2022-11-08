ВСУ стремительно продвигаются на Сватовском направлении в Луганской области: оккупанты не успевают забирать трупы своих — Гайдай

8 ноября, 14:19
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В Луганской области есть продвижение ВСУ в направлении Сватово (Фото:Генштаб)

В Луганской области есть продвижение ВСУ в направлении Сватово (Фото:Генштаб)

В Луганской области есть существенное продвижение Вооруженных сил Украины на Сватовском направлении.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на это направление российские оккупанты свозят большое количество мобилизованных.

«На Сватовском направлении ВСУ стремительно продвигаются. Как мне рассказывают военные, мобилизованные идут в бой, гибнут, через некоторое время идут и снова гибнут. Труппы никто не забирает», — сказал Гайдай.

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Ранее Гайдай заявлял, что «в ближайшее время увидим очередные успехи на Сватовском и Кременском направлениях».

По его словам, украинские защитники ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области.

Он также сообщал, что в области освобождены уже девять населенных пунктов.

Гайдай отметил, что самыми горячими участками фронта остаются районы Белогоровки, а также районы Сватового и Кременной. Из Белогоровки, по его данным, россияне пытаются выбить ВСУ, а в направлении Сватово-Кременной украинские силы оттесняют оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=tT834H-2ycQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины

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