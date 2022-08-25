«Зоопарк всех систем». Разнообразие оружия после победы исчезнет и ВСУ станут армией с самой высокой боеспособностью в Европе — Defense Express
Украинские военные ведут огонь по враждебным позициям (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)
В войне против России Украина использует большое разнообразие вооружений, но после победы количество их видов сократится, убежден главный редактор Defense Express Олег Катков. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.
«Об этом уже говорят и в Пентагоне. Сейчас у нас действительно зоопарк всех систем. Но после победы он будет приведен в порядок и, конечно, мы от такого разнообразия систем, которые просто сложно обслуживать, потому что их слишком много, будем отказываться и кристаллизовывать [их виды]», — уверяет Катков.
По словам эксперта, сейчас для США вопрос победы Украины уже решен, поэтому продолжаются консультации по концепции Вооруженных сил Украины будущего, то есть, как они будут выглядеть, какое у них будет вооружение:
«Сейчас выстраивается вся концепция Вооруженных сил Украины, исходя из того, что это будет самая технологичная армия с высокоточным вооружением. Я не хочу бросаться фразами „мощнейшая в Европе“ и все такое, но с реально доказанной наивысшей боеспособностью в принципе».
В Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине от США почти в $3 млрд нацелен на долгосрочное обеспечение защиты страны от агрессии со стороны России. Заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что этот пакет «не имеет отношения к сегодняшним или завтрашним боям».
В Пентагоне уточнили, что пакет помощи будет включать:
шесть систем NASAMS;
дополнительные снаряды;
беспилотные авиационные системы Puma и вспомогательное оборудование для систем Scan Eagle;
системы VAMPIRE;
ракетные системы с лазерной наводкой;
финансирование обучения.
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