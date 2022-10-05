«Контуженный от снаряда россиян». ВСУ спасли медведя возле деоккупированного Лимана
ВСУ спасли медведя (Фото:UAnimals / pixabay)
Украинские военнослужащие и зоозащитники организации UAnimals неподалеку от деоккупированного Лимана спасли получившего контузию медведя. Сейчас медведь проходит лечение.
Об этом сообщили в UAnimals.
Когда ВСУ освободили Лиман в Донецкой области, пострадавшего медведя нашли закрытым в вольере.
Частный зоопарк оказался под оккупацией, но медведь чудом выжил.
«Захватчики жестоко обошлись с большинством диких животных, которые там содержались, но медведь остался жив. Хотя он в ужасном состоянии и контужен от снаряда, который попал в дом, где он сидел», — говорят зооспасатели.
Сейчас команда волонтеров везет медведя в Центр спасения диких животных Натальи Поповой и UAnimals на лечение.
Когда состояние медведя улучшится, он поедет на реабилитацию в Парк хищников Арден в Хмельницкой области.
«Надеемся, что лечение медведя будет удачным и уже скоро он поправится», — говорят зоозащитники.
Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что защитники Украины освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка оккупантов оказалась в окружении.
2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.
Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.