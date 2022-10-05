«Контуженный от снаряда россиян». ВСУ спасли медведя возле деоккупированного Лимана 5 октября, 20:57 ВСУ спасли медведя (Фото:UAnimals / pixabay)

Украинские военнослужащие и зоозащитники организации UAnimals неподалеку от деоккупированного Лимана спасли получившего контузию медведя. Сейчас медведь проходит лечение.

Об этом сообщили в UAnimals.

Когда ВСУ освободили Лиман в Донецкой области, пострадавшего медведя нашли закрытым в вольере.

Частный зоопарк оказался под оккупацией, но медведь чудом выжил.

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«Захватчики жестоко обошлись с большинством диких животных, которые там содержались, но медведь остался жив. Хотя он в ужасном состоянии и контужен от снаряда, который попал в дом, где он сидел», — говорят зооспасатели.

Сейчас команда волонтеров везет медведя в Центр спасения диких животных Натальи Поповой и UAnimals на лечение.

Когда состояние медведя улучшится, он поедет на реабилитацию в Парк хищников Арден в Хмельницкой области.

«Надеемся, что лечение медведя будет удачным и уже скоро он поправится», — говорят зоозащитники.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что защитники Украины освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка оккупантов оказалась в окружении.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.

