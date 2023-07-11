Подарок для командира. Сырский показал, как ВСУ сожгли российскую технику и личный состав врага — видео 11 июля, 07:33 ВСУ уничтожают российскую технику (Фото:https://t.me/osirskiy)

На Бахмутском направлении украинские защитники уничтожают российскую технику вместе с личным составом.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский опубликовал в Telegram видео, на котором показана удачная работа одного из «противотанковых» расчетов 30-й ОМБр.

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Сначала бойцы сожгли со Стугны-П вражеский пикап с личным составом россиян и боеприпасами.

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После этого, на другой позиции, воины увидели вражеский МТЛБ и также превратили его в металлолом.

«Это был хороший подарок от армейцев для командира отделения, который накануне праздновал день рождения», — добавил Сырский.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в пятницу, 7 июля, сообщила, что российские оккупанты в Бахмуте Донецкой области попали в ловушку и не могут покинуть город из-за действий ВСУ.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу и давить на врага.