Экипаж выпрыгивал на ходу. ВСУ сожгли российский танк Т-72, который пытался сбежать с поля боя — видео

23 мая, 14:40
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Российская техника (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Российская техника (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Украинские военные сожгли танк оккупантов Т-72, который пытался скрыться с поля боя.

Война России против Украины — главные события 23 мая

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Попав под артиллерийский обстрел Вооруженных Сил Украины, экипаж российского танка Т-72 решил выйти из боя, но при попытке покинуть опасный район был подбит бойцами 79-й бригады дисантно-штурмовых войск.

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Чтобы спасти свои жизни, оккупантам пришлось выпрыгивать из горящей техники на ходу. Танкисты ВС РФ пытались скрыться в лесу, однако украинские артиллеристы обнаружили их там.

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Артиллерийский удар Российские танки Война России против Украины

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