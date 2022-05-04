В тылу оккупантов: ВСУ уничтожили под Изюмом колонну снабжения ВС РФ

4 мая, 09:58
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Колонна была атакована в 20 км от Изюма (Фото:ВСУ)

Колонна была атакована в 20 км от Изюма (Фото:ВСУ)

Украинские военные уничтожили в Харьковской области колонну снабжения российских оккупантов.

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Об этом в среду, 4 апреля, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, силы противника были атакованы на территории, которая, как считало руководство ВС РФ, находится под их контролем.

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«Украинская артиллерия сожгла российскую колонну снабжения с боеприпасами под Изюмом. Уничтожение врага произошло в 20 км от Изюма на территории, которую враг считал своим тылом», — подчеркнул Братчук.

https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1521607988414406658
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Изюм Харьковская область Война России против Украины

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