В тылу оккупантов: ВСУ уничтожили под Изюмом колонну снабжения ВС РФ 4 мая, 09:58 Цей матеріал також доступний українською Колонна была атакована в 20 км от Изюма (Фото:ВСУ)

Украинские военные уничтожили в Харьковской области колонну снабжения российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом в среду, 4 апреля, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, силы противника были атакованы на территории, которая, как считало руководство ВС РФ, находится под их контролем.

Видео дня

«Украинская артиллерия сожгла российскую колонну снабжения с боеприпасами под Изюмом. Уничтожение врага произошло в 20 км от Изюма на территории, которую враг считал своим тылом», — подчеркнул Братчук.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.