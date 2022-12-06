«Очень высокая точность». Как «удары на опережение» сорвали вылет стратегических ракетоносцев с аэродромов в РФ — интервью с Юрием Бутусовым 6 декабря, 21:13 Эксклюзив НВ Российская авиабаза Энгельс-2 после взрывов, 6 декабря 2022 года (Фото:@SarahHa42/twitter)

Удары по российским тылам эксперты уже назвали «самой дерзкой атакой на российскую территорию за девять месяцев войны» и сравнили инцидент по своему военному весу с уничтожением ракетного крейсера Москва.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов объяснил в интервью Радио НВ, как «удары на опережение» массированного ракетного обстрела сорвали вылет трех стратегических самолетов с аэродромов в РФ.

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— Если говорить о взрывах в тылу России, можем ли говорить, что, прежде всего, это победа украинской разведки?

— Думаю, очевидно: успешные действия украинской разведки сыграли одну из ключевых ролей.

— Утром у нас есть сообщение о том, что беспилотники ударили по двум авиационным базам в России. Далее, днем, ракетные обстрелы со стороны России. Кажется, это уже восьмая волна. Как эти деяния связаны?

— Удары беспилотниками были нанесены на опережение по двум базам, где готовились российские ракетоносцы для того, чтобы нанести удары по Украине. На фотографии поврежденного беспилотником ракетоносца Ту-22М3 на авиабазе Дягилев мы видим четко подвешенную крылатую ракету Х-22, которая применяется в ударах по Украине с этой авиабазы в частности.

Таким образом, перед атакой украинское командование получило информацию о характере действий противника, плане, замысле операции; обнаружили на аэродромах российские самолеты. И именно по тем самолетам, на которых были подвешены ракеты, был нанесен удар. Это очень высокая точность.



— Журналисты The New York Times ссылаются на высокопоставленного украинского чиновника и говорят, что эти российские военные объекты были поражены с помощью беспилотников. Есть постоянный вопрос наших западных партнеров: когда мы уже получим дальнобойные ракеты, чтобы поражать военные цели на территории России? Правильно ли мы понимаем, что, скажем, Соединенные Штаты Америки нам говорят: «Мы вам их не дадим, но если вы сами что-то такое придумаете, то пожалуйста, бейте по этим целям». Так ли вы поняли?

— Я думаю, что ситуация красноречивая. Четко понятно, что произошло.

— Россияне сообщили о том, что это мог быть советский разведывательный БПЛА. Сначала говорили, что это может быть Ту-143 Рейс. Что мы знаем об этих разведывательных советских беспилотниках?

— Мы не знаем. Сейчас не владею информацией, каким именно оружием был нанесен удар.

Если говорить без привязки. Ту-141, Ту-143 — это первые серийные советские беспилотные разведывательные летательные аппараты разработки 70-х годов. Они производились в Советском Союзе небольшой серией и имели очень ограниченное применение по причине своей не совсем удачной конструкции, логики применения. Но какая-то часть таких самолетов осталась в Украине. Теоретически можно сказать, что это возможно. Но было ли сделано практически и применяли ли эти БПЛА для этого удара? У нас нет такой информации.

Инфографика: НВ

— Российские пропагандисты эмоционально высказывались: «Как же так? Это значит, что даже там, где находится наша стратегическая авиация, мы уже в опасности». Есть другое мнение: возможно, сейчас такими ударами Украина показывает, что она может лишить Россию ее главного преимущества, а именно стратегической авиации, и возможности наносить ракетные удары по Украине. Что вам кажется более вероятным?