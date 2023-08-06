Перерезание ключевых артерий оккупантов. ВСУ подтвердили удары по Чонгарскому и Геническому мостам 6 августа, 19:45 Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердили, что украинские защитники нанесли удары по Чонгарскому и Геническому автомобильному мосту (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины нанесли удар по Чонгарскому и Геническому автомобильному мостам.

Об этом говорится в сообщении организации в официальном Telegram-канале.

«Около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов — Чонгарский и Генический автомобильный мосты», — сообщает Стратком ВСУ.

Видео дня

В воскресенье, 6 августа, в сети начали сообщать о взрывах в районе оккупированных Геническа и Чонгара. Местные паблики сообщали о нескольких взрывах.

Позже появились фото и видео с последствиями поражения Чонгарского моста.

