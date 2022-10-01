ВСУ сообщили об освобождении Лимана — видео

1 октября, 22:35
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Защитники Украины взяли под контроль Лиман (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Защитники Украины взяли под контроль Лиман (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Защитники Украины из 81-й отдельной аэромобильной бригады и батальона Нацгвардии имени Сергея Кульчицкого сообщили, что освободили Лиман Донецкой области. Видео опубликовал в Telegram-канале замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Бойцы рассказали, что освободили и взяли под контроль Лиман. В конце видео защитники Украины сбросили триколоры страны-агрессора со здания городского совета и установили там украинский флаг.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении говорил, что в Лимане еще продолжаются боевые действия.

До этого пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.

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Затем министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».

В восточной группировке войск также подтвердили освобождение пяти населенных пунктов возле Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. По его словам, группировка РФ — около 5000 оккупантов — попало в окружение. Российские оккупанты вошли в Лиман в мае.

https://www.youtube.com/embed/Ivvd4Qn1AqA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Нацгвардия Украины Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) Лиман

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