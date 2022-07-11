«Успешно денацифицировались». ВСУ сообщили о ликвидации еще трех российских командиров

11 июля, 22:00
Российские командиры, которых ликвидировали ВСУ (Фото:Стратком ВСУ)

Российские командиры, которых ликвидировали ВСУ (Фото:Стратком ВСУ)

Украинские военные сообщили о ликвидации еще трех представителей командования российских войск.

Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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В частности, на войне в Украине ликвидированы:

  • Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, полковник Кенс Сергей Николаевич.
  • Заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов.
  • Начальник штаба — заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.
Видео дня

По сообщению страткома ВСУ, каждый из них «сделал „шаг доброй воли“ — официально денацифицировался и демилитаризовался».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Ликвидация Командир Война России против Украины

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