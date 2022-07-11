«Успешно денацифицировались». ВСУ сообщили о ликвидации еще трех российских командиров
Российские командиры, которых ликвидировали ВСУ (Фото:Стратком ВСУ)
Украинские военные сообщили о ликвидации еще трех представителей командования российских войск.
Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.
В частности, на войне в Украине ликвидированы:
- Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, полковник Кенс Сергей Николаевич.
- Заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов.
- Начальник штаба — заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.
По сообщению страткома ВСУ, каждый из них «сделал „шаг доброй воли“ — официально денацифицировался и демилитаризовался».
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