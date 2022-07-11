«Успешно денацифицировались». ВСУ сообщили о ликвидации еще трех российских командиров 11 июля, 22:00 Российские командиры, которых ликвидировали ВСУ (Фото:Стратком ВСУ)

Украинские военные сообщили о ликвидации еще трех представителей командования российских войск.

Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

В частности, на войне в Украине ликвидированы:

Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, полковник Кенс Сергей Николаевич.

Заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов.

Начальник штаба — заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.

Видео дня

По сообщению страткома ВСУ, каждый из них «сделал „шаг доброй воли“ — официально денацифицировался и демилитаризовался».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.