В Воздушных силах ВСУ не против привлечь на службу иностранцев

23 марта, 22:00
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Украинский пилот (Фото:Генштаб)

Украинский пилот (Фото:Генштаб)

В Воздушных силах допускают, что иностранные граждане могут служить в авиации ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава.

Об этом в эфире Суспільне заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России год назад в Воздушные силы обращались тысячи людей.

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«Было очень много от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за границей на разных типах авиационной техники. Все предлагали свою помощь, чтобы встать на защиту Украины. Среди них были и граждане других государств», — сказал Игнат.

Представитель командования напомнил, что в ВСУ есть иностранные легионы, которые приобщаются к борьбе против российской агрессии на стороне Украины.

«Так почему бы нет (чтобы присоединялись иностранцы к авиации — ред). Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ. И приобщаться к той или иной специальности», — сказал он.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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