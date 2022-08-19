Новый удар: ВСУ сорвали планы оккупантов отремонтировать Каховский мост — глава Херсонской ОВА 19 августа, 14:15 Мост на Каховской ГЭС имеет для ВС РФ стратегическое значение (Фото:telegraf.com.ua)

Украинские военные подтвердили новый удар по мосту на Каховской ГЭС после заявлений российских оккупантов о его восстановлении.

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

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«Оперативное командование „Юг“ официально подтвердило, что ВСУ разрушили планы оккупантов отремонтировать и использовать Каховский мост. Ждем „открытия“ Антоновского, о котором рассказывают нам россияне», — написал он на своей странице в Facebook.

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Накануне о вероятном ударе по мосту в Новой Каховке 17 августа сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Позже появилась информация о еще одном ракетном обстреле, который был нанесен уже вечером 18 августа.

Насколько серьезные повреждения получил стратегически важный для ВС РФ объект, на данное время не известно.

Оккупанты пытаются восстановить его после предыдущих ударов, которые были нанесены 10 и 12 августа.

После разрушения Антоновского Каховский мост был последней возможность для переброски ВС РФ своей техники через Днепр, поэтому российские захватчики не прекращают попыток отремонтировать его.

В свою очередь Силы обороны отмечают, что все переправы в этом районе все равно находятся под их огневым контролем.

Инфографика: НВ

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