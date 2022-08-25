ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту: оккупанты не могут его ни использовать, ни ремонтировать — ОК Юг

25 августа, 13:00
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Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром в четверг, 25 августа, в захваченном Херсоне были слышны взрывы. ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту.

Об этом в комментарии Громадському сообщила руководитель объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, для обстрела использовали артиллерию.

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«ВСУ сделали все для того, чтобы оккупанты не могли использовать мост для переправки тяжелой техники и боеприпасов», — отметила Гуменюк.

Результаты удара еще уточняются, но командование уже имеет информацию о том, что оккупанты не могут его ни использовать, ни ремонтировать, поскольку ремонтные бригады тоже были эвакуированы.

Гуменюк подчеркнула, что огневой контроль над Антоновским мостом продолжается.

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https://www.youtube.com/embed/_wpcyET18vs

Ранее Гуменюк сообщала, что ВСУ держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Херсонская область Мост Война России против Украины

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