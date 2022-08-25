ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту: оккупанты не могут его ни использовать, ни ремонтировать — ОК Юг 25 августа, 13:00 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром в четверг, 25 августа, в захваченном Херсоне были слышны взрывы. ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту.

Об этом в комментарии Громадському сообщила руководитель объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, для обстрела использовали артиллерию.

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«ВСУ сделали все для того, чтобы оккупанты не могли использовать мост для переправки тяжелой техники и боеприпасов», — отметила Гуменюк.

Результаты удара еще уточняются, но командование уже имеет информацию о том, что оккупанты не могут его ни использовать, ни ремонтировать, поскольку ремонтные бригады тоже были эвакуированы.

Гуменюк подчеркнула, что огневой контроль над Антоновским мостом продолжается.

Ранее Гуменюк сообщала, что ВСУ держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Инфографика: НВ

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