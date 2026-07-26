Россия сократила использование авиации в акватории Черного и Азовского морей — ВМС
Временно оккупированный Крым, 12 июля (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)
В последнее время уменьшилось присутствие российской авиации в акватории Черного и Азовского морей.
Об этом заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.
Плетенчук отметил, что это является одним из результатов отключений электроэнергии и блокирования поставок из России во временно оккупированный Крым.
«Наблюдаем эту тенденцию не первый день, сохранится ли она — пока говорить сложно, но сам факт имеется. И даже несмотря на то, что россияне в последнее время чаще применяют авиацию для нанесения ударов, это все равно важно. Российские корабли остаются в пунктах базирования, выходов в море не фиксируется», — рассказал он.
25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России по блокированию вывоза зерна из Черноморского региона могут вновь создать угрозу для продовольственной безопасности в различных странах мира.