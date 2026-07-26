В последнее время уменьшилось присутствие российской авиации в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

Плетенчук отметил, что это является одним из результатов отключений электроэнергии и блокирования поставок из России во временно оккупированный Крым.

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«Наблюдаем эту тенденцию не первый день, сохранится ли она — пока говорить сложно, но сам факт имеется. И даже несмотря на то, что россияне в последнее время чаще применяют авиацию для нанесения ударов, это все равно важно. Российские корабли остаются в пунктах базирования, выходов в море не фиксируется», — рассказал он.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России по блокированию вывоза зерна из Черноморского региона могут вновь создать угрозу для продовольственной безопасности в различных странах мира.