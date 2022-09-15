Кавказ Шевченко вместо пропаганды РФ. ВСУ снимают флаги и рекламу России в освобожденных населенных пунктах — видео НВ 15 сентября, 15:16 ВСУ сжигают флаг РФ на освобожденной территории (Фото:Скриншот видео НВ)

На недавно освобожденных территориях Вооруженные силы Украины продолжают убирать хлам, который после себя оставили российские захватчики. Украинские воины снимают флаги оккупантов со зданий городов и сел, а также убирают пропагандистскую рекламу РФ.

В Харьковской области в Балаклее украинские защитники сняли с билборда пропагандистскую рекламу с российским флагом и надписью «Мы с Россией один народ!». Под плакатом сохранился портрет Тараса Шевченко и строчки из известной поэмы Кавказ.



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В общей сложности бойцы ВСУ сняли флаги РФ в более чем 300 населенных пунктах. Вместо символики оккупантов в освобожденных городах поднялись желто-голубые флаги. В то время как триколор пригодился нашим защитникам исключительно в виде тряпки.

Контрнаступлений Вооруженных был Украины продолжается. На сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

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