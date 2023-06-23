ВСУ штурмуют позиции РФ возле Красногоровки, которые были заняты с 2014 года — видео 23 июня, 14:16 ВСУ штурмуют позиции РФ возле Красногоровки (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

OSINT-специалисты утверждают, что Вооруженные силы Украины успешно штурмуют позиции россиян на юго-восток от города Красногоровка Донецкой области. Эти территории войска РФ заняли еще в 2014 году.

Фото: Скриншот/Deepstate

В заметке Military Land в Twitter сообщается, что штурмовые действия проводят десантники 79-й десантно-штурмовой бригады. Видео было опубликовано в четверг, 22 июня.

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия. ВСУ уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на Юге имеют успешные продвижения.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

15 июня Маляр сообщила, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

